Оккупация Крыма и Донбасса. Зеленский призвал не допустить возвращения РФ в G7

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7 пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью по скайпу из своего Офиса в Киеве канадскому изданию The Globe and Mail.

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"Джастин Трюдо (премьер-министр Канады, - ред.) заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет оказывать давления на РФ в этом вопросе", - отметил Зеленский.

Зеленский считает, что Украине в поиске мира с РФ, что является "самой сложной и запутанной" задачей, нужны ее международные союзники для того, чтобы твердо держаться в ходе этих переговоров.

Россию исключили из группы - до 2014 года известной как G8 - после того, как большинство стран-членов объединились против аннексии Крыма, который РФ продолжает удерживать, и российской агрессии в Донбассе, которая не прекращена.

21 августа 2019 года Трамп выступил за возвращение России в G7

17 октября стало известно, что Трамп может пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году в качестве гостя.

4 декабря Палата представителей Конгресса США призвала не возвращать Россию в Большую семерку.

24 мая 2020 года сообщалось , что встречу лидеров стран Большой семерки решили перенести на конец июня.

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