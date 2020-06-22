Оккупация Крыма и Донбасса. Зеленский призвал не допустить возвращения РФ в G7

Международное сообщество не должно допустить возвращения России в G7 пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью по скайпу из своего Офиса в Киеве канадскому изданию The Globe and Mail.
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"Джастин Трюдо (премьер-министр Канады, - ред.) заявил 1 июня, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет никакого решения, если мир не будет оказывать давления на РФ в этом вопросе", - отметил Зеленский.
Зеленский считает, что Украине в поиске мира с РФ, что является "самой сложной и запутанной" задачей, нужны ее международные союзники для того, чтобы твердо держаться в ходе этих переговоров.
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