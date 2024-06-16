Омбудсмен об обмене пленных: Если бы РФ хотела вернуть своих, то это происходило бы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что Украина никогда не отказывалась от обменов

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook должностного лица)

Попытка РФ перебросить ответственность на Украину за срыв очередного обмена пленных – это абсолютная пропаганда, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Если бы РФ была заинтересована в возвращении пленных, то обмены бы происходили, отметил он в комментарии Укринформу.

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Он отметил, что Украина никогда не отказывалась от обменов, и наоборот выступает с новыми инициативами по этому поводу.

"Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно это уже сделали. Такое впечатление, что им их [пленные] просто не нужны", – сказал Лубинец.

Также чиновник назвал абсолютной пропагандой РФ попытку захватчиков перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена пленными.

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