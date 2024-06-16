Омбудсмен об обмене пленных: Если бы РФ хотела вернуть своих, то это происходило бы
Попытка РФ перебросить ответственность на Украину за срыв очередного обмена пленных – это абсолютная пропаганда, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Если бы РФ была заинтересована в возвращении пленных, то обмены бы происходили, отметил он в комментарии Укринформу.
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Он отметил, что Украина никогда не отказывалась от обменов, и наоборот выступает с новыми инициативами по этому поводу.
"Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно это уже сделали. Такое впечатление, что им их [пленные] просто не нужны", – сказал Лубинец.
Также чиновник назвал абсолютной пропагандой РФ попытку захватчиков перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена пленными.
- 29 мая в Украине открыли третий лагерь для содержания российских военнопленных и отправили туда первых россиян.
- 31 мая Украине удалось вернуть из российского плена 75 человек.
- 6 июня диктатор Путин озвучил якобы число пленных украинцев и россиян, в ГУР это заявление опровергли.
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