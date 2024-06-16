Омбудсмен про обміни полоненими: Якби РФ хотіла повернути своїх, то це відбувалося б

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що Україна ніколи не відмовлялася від обмінів

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook посадовця)

Спроба РФ перекинути відповідальність на Україну за зрив чергового обміну полоненими – це абсолютна пропаганда, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Якби РФ була зацікавлена у поверненні полонених, то обміни відбувалися б, зазначив він у коментарі Укрінформу.

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Він наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від обмінів і, навпаки, виступає з новими ініціативами стосовно цього.

"Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні [полонені] просто не потрібні", – сказав Лубінець.

Також посадовець назвав абсолютною пропагандою РФ намагання загарбників перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну полоненими.

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