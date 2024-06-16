Омбудсмен про обміни полоненими: Якби РФ хотіла повернути своїх, то це відбувалося б
Спроба РФ перекинути відповідальність на Україну за зрив чергового обміну полоненими – це абсолютна пропаганда, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Якби РФ була зацікавлена у поверненні полонених, то обміни відбувалися б, зазначив він у коментарі Укрінформу.
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Він наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від обмінів і, навпаки, виступає з новими ініціативами стосовно цього.
"Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні [полонені] просто не потрібні", – сказав Лубінець.
Також посадовець назвав абсолютною пропагандою РФ намагання загарбників перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну полоненими.
- 29 травня в Україні відкрили третій табір для утримання російських військовополонених й відправили туди перших росіян.
- 31 травня Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб.
- 6 червня диктатор Путін озвучив нібито число полонених українців та росіян, у ГУР цю заяву спростували.
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