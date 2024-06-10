Родичі українських полонених зможуть у Дії отримувати оновлення щодо їхнього статусу
Рідні полонених українців зможуть отримувати у державному застосунку "Дія" сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Він пояснює: родини полонених військових та цивільних, а також сім'ї зниклих безвісти – вразливі, цим часто користуються росіяни та надсилають компрометувальні повідомлення, у яких просять гроші в обмін на "звільнення з полону".
Також шахраї спекулюють на цій темі, надсилають таким людям шкідливі посилання, а потім викрадають дані, пояснив Федоров.
Тому, пише міністр, щоб захистити родини полонених від цього, тепер всі сповіщення з особистого кабінету Координаційного штабу будуть у застосунку "Дія".
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Посадовець анонсував, як це працюватиме:
→ коли людина зникає, то її рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу;
→ у Дію надсилатимуться сповіщення з цього кабінету про: підтвердження заяви, додавання інформації про справу, звільнення людини з полону;
→ якщо особа вважалася зниклою безвісти, але потім вдалося підтвердити потрапляння у полон – сповіщення також надійде до Дії.
"Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш [сповіщення] у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили", – підсумував міністр.
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