Родичі українських полонених зможуть у Дії отримувати оновлення щодо їхнього статусу

Михайло Федоров пояснив, що це робиться для захисту людей від шахраїв та компрометувальних повідомлень росіян

Ілюстративне фото: Depositphotos

Рідні полонених українців зможуть отримувати у державному застосунку "Дія" сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Він пояснює: родини полонених військових та цивільних, а також сім'ї зниклих безвісти – вразливі, цим часто користуються росіяни та надсилають компрометувальні повідомлення, у яких просять гроші в обмін на "звільнення з полону".

Також шахраї спекулюють на цій темі, надсилають таким людям шкідливі посилання, а потім викрадають дані, пояснив Федоров.

Тому, пише міністр, щоб захистити родини полонених від цього, тепер всі сповіщення з особистого кабінету Координаційного штабу будуть у застосунку "Дія".

Читайте також: Шукаємо посередників, які можуть вплинути на Росію щодо обміну оборонців Маріуполя – Лубінець

Посадовець анонсував, як це працюватиме:

→ коли людина зникає, то її рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу;

→ у Дію надсилатимуться сповіщення з цього кабінету про: підтвердження заяви, додавання інформації про справу, звільнення людини з полону;

→ якщо особа вважалася зниклою безвісти, але потім вдалося підтвердити потрапляння у полон – сповіщення також надійде до Дії.

"Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш [сповіщення] у Дію про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили", – підсумував міністр.

Читайте також: Дія дозволить одружитися онлайн – приймають заявки на бета-тест функції