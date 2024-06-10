Родственники украинских пленных смогут в Дие получать обновления об их статусе
Родные пленных украинцев смогут получать в государственном приложении "Дия" уведомления от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Он объясняет: семьи пленных военных и гражданских, а также семьи пропавших без вести – уязвимы, этим часто пользуются россияне и присылают компрометирующие сообщения, в которых просят деньги в обмен на "освобождение из плена".
Также мошенники спекулируют на этой теме, отправляют таким людям вредоносные ссылки, а затем похищают данные, пояснил Федоров.
Поэтому, пишет министр, чтобы защитить семьи пленных, теперь все оповещения из личного кабинета Координационного штаба будут в приложении "Дия".
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Чиновник анонсировал, как это будет работать:
→ когда человек исчезает, его родные оставляют заявление в личном кабинете на сайте Координационного штаба;
→ в Дию будут отправляться уведомления из этого кабинета относительно: подтверждения заявления, добавления информации о деле, освобождения человека из плена;
→ если лицо считалось пропавшим без вести, но затем удалось подтвердить попадание в плен – уведомление также поступит в Дию.
"Делаем все, чтобы процесс для родных был безопасным. И когда они получают пуш [уведомления] в Дие о том, что человека освободили из плена, то его действительно освободили", – подытожил министр.
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