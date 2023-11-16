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Омбудсмен: Украина использует искусственный интеллект для поиска пропавших без вести

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 17:46
Омбудсмен: Украина использует искусственный интеллект для поиска пропавших без вести - Фото
Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Украина использует технологию искусственного интеллекта для поиска пропавших без вести во время российско-украинской войны. Об этом уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал на мероприятии EquAllity Hackaton по случаю Международного дня толерантности.

Лубинец объяснил, что искусственный интеллект распознает лицо и помогает в поиске пропавших без вести граждан Украины во время войны.

По его словам, Украина также работает над использованием искусственного интеллекта в других областях:

→ Национальная ассоциация адвокатов Украины запустила рабочую группу по правовому регулированию искусственного интеллекта;
→ Министерство цифровой трансформации организует стратегические сессии "Создание правовой базы для искусственного института в Украине";
→ Продолжаются обсуждения других проектов относительно угрозы конфиденциальности и кибербезопасности, дезинформации, усиления вмешательства в конфиденциальность.

Читайте также: "Я знаю, что ты жив". Как родные без вести пропавших военных ищут их по всему миру.

"Следует не забывать, что цель искусственного интеллекта — это, прежде всего, содействие развитию человека, общества, государства. И учет интересов, прав и свобод человека должен быть важнейшим в этой сфере", — заявил он.

  • 7 августа 2023 года Украина вернула домой из плена еще 22 украинских воинов.
  • 25 августа руководитель ГУР заявил, что Украина имеет "намного меньше" обменного фонда, чем Россия, поскольку в первые дни широкомасштабного вторжения РФ захватила "страшное количество" заложников, в том числе гражданских.
  • На сентябрь 2023 пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются 15 000 украинцев-военнослужащих, а также 11 000 гражданских.

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Ульяна Кричковская
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войнаискусственный интеллектпропавшие без вестиДмитрий Лубинец
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