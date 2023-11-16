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Омбудсмен: Україна використовує штучний інтелект для пошуку зниклих безвісти

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 17:46
Омбудсмен: Україна використовує штучний інтелект для пошуку зниклих безвісти - Фото
Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Україна використовує технологію штучного інтелекту для пошуку зниклих безвісти під час російсько-української війни. Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів на заході EquAllity Hackaton з нагоди Міжнародного дня толерантності.

Лубінець пояснив, що штучний інтелект розпізнає обличчя та допомагає у пошуку зниклих безвісти громадян України під час війни.

За його словами, Україна також працює над використанням штучного інтелекту в інших сферах:

→ Національна асоціація адвокатів України запустила Робочу групу з питань правового регулювання штучного інтелекту;
→ Міністерство цифрової трансформації організовує стратегічні сесії "Створення правової бази для штучного інституту в Україні";
→ Тривають обговорення інших проєктів щодо загрози приватності й кібербезпеці, дезінформації, посилення втручання у приватність.

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"Варто не забувати, що мета штучного інтелекту — це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим у цій сфері", — заявив він. 

  • 7 серпня 2023 року Україна повернула додому з полону ще 22 українських воїнів.
  • 25 серпня керівник ГУР заявив, що Україна має "набагато менше" обмінного фонду, аніж Росія, оскільки у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ захопила "страшну кількість" заручників, зокрема цивільних.
  • На вересень 2023 року зниклими безвісти за особливих обставин вважаються 15 000 українців-військовослужбовців, а також 11 000 цивільних. 

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Уляна Кричковська
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