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"Они хотят развалить дело Кати. Гадко. Низко" - отец Гандзюк

"Они хотят развалить дело Кати. Гадко. Низко" - отец Гандзюк - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)
22.08.2019, 22:51

Суд по делу Гандзюк перенесли на октябрь

Сегодня, 22 августа, в Приморском райсуде Одессы должен был состояться суд над Игорем Павловским - фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Заседание суда перенесли на октябрь из-за неявки подсудимого и его адвоката. Об этом сообщил в Facebook Виктор Гандзюк - отец Екатерины.

Гандзюк выразил возмущение происходящим и высказал мнение, что суды над подозреваемыми в убийстве его дочери сознательно затягивают, чтобы таким образом постепенно развалить дело. 

"Просто так выгодно. Чтобы устали ходить. И активисты. И пресса. Чтобы решить все скрытно. Чтобы развалить все окончательно", - написал Виктор Гандзюк.

  • 15 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ скрыла материалы о новых фигурантах в деле Гандзюк. СБУ опровегла.
  • 5 августа отец Гандзюк заявил, что прокуратура хочет заключить сделку с Павловским без согласия потерпевшей стороны.
  • В тот же день сообщалось, что приговор суда против пятерых напавших на Гандзюк вступил в силу.
  • Ранее прокуратура заявила, что Павловский уже не проходит по делу как организатор, а только как фигурант, который "скрывал информацию о нападении".
  • Екатерина Гандзюк - общественная активистка, на которую совершили нападение 31 июля 2018 года в Херсоне.
  • Ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Ожоги составили более 30% тела. За два месяца госпитализации Гандзюк перенесла 11 операций, но 4 ноября умерла

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Екатерина Гандзюк игорь павловский
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