ООН должна занять более решительную позицию по обстрелам РФ, есть очевидные вещи — Лубинец

Лубинец заявил, что обстрелы Украины Россией — это нарушение принципов, за которые выступает ООН

Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал ООН занять более решительную позицию в отношении массированных ударов России по Украине.

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По его словам, ООН стоит публично осудить атаки россиян на украинские города и поселки.

Он отметил, что есть "полностью очевидные вещи" — обстрелы гражданской инфраструктуры нарушают не только международное право, но и фундаментальные принципы гуманности и мира, за которые выступает ООН.

Лубинец заявил, что международное сообщество должно объединится, чтобы исключить Россию из Совета безопасности ООН и привлечь к ответственности виновных за удары по Украине.

"Новые атаки оккупантов по мирному населению, многочисленные преступления – это последствия безнаказанности", — подчеркнул чиновник.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

ВСУ: Нельзя вычислить дату следующей массированной атаки. Данные о подготовке есть у ГУР.

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