ООН має зайняти більш рішучу позицію щодо обстрілів Росії, є очевидні речі — Лубінець

Лубінець заявив, що обстріли України Росією — це порушення принципів, за які виступає ООН

Дмитро Лубінець (Фото: Дмитро Лубінець/Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав ООН зайняти більш рішучу позицію щодо масованих ударів Росії по Україні.

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За його словами, ООН варто публічно засудити атаки росіян на українські міста та селища.

Він зазначив, що є "цілком очевидні речі" — обстріли цивільної інфраструктури порушують не лише міжнародне право, а й фундаментальні засади гуманності та миру, за які виступає ООН.

Лубінець заявив, що міжнародне співтовариство має об'єднатися, щоб виключити Росію із Ради безпеки ООН та притягнути до відповідальності винних за удари по Україні.

"Нові атаки окупантів по мирному населенню, численні злочини – це наслідки безкарності", – наголосив чиновник.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 людей.

ЗСУ: Не можна прорахувати дату наступної масованої атаки. Дані про підготовку є у ГУР.

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