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ООН "глубоко обеспокоена" расизмом россиян из-за войны. Пишут об истреблении нацменьшинств

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 12:06
ООН
Владимир Путин (Фото: EPA)

В ООН "глубоко обеспокоены" расизмом россиян по отношению к украинцам, а также этническим группам, которые живут в РФ. Об этом сказано в свежем отчете организации.

Организация заявляет, что армия России и подконтрольные Кремлю частные военный компании продолжают нарушать права человека. 

Также комитет ООН "обеспокоен" сообщениями о разжигании расовой ненависти и пропаганде расистских стереотипов в отношении этнических украинцев. 

Кроме этого, в отчете сказано, что в России предполагаемо проводят принудительную мобилизацию, от которой несоразмерно страдают этнические меньшинства и коренные народы. 

Резюмируя, ООН призвала Москву прекратить принудительную мобилизацию и нарушения прав человека. 

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Дмитро Гриниченко
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война ООН Россия расизм
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