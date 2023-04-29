ООН "глубоко обеспокоена" расизмом россиян из-за войны. Пишут об истреблении нацменьшинств

В ООН "глубоко обеспокоены" расизмом россиян по отношению к украинцам, а также этническим группам, которые живут в РФ. Об этом сказано в свежем отчете организации.

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Организация заявляет, что армия России и подконтрольные Кремлю частные военный компании продолжают нарушать права человека.

Также комитет ООН "обеспокоен" сообщениями о разжигании расовой ненависти и пропаганде расистских стереотипов в отношении этнических украинцев.

Кроме этого, в отчете сказано, что в России предполагаемо проводят принудительную мобилизацию, от которой несоразмерно страдают этнические меньшинства и коренные народы.

Резюмируя, ООН призвала Москву прекратить принудительную мобилизацию и нарушения прав человека.

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Дмитро Гриниченко

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