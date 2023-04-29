ООН "глубоко обеспокоена" расизмом россиян из-за войны. Пишут об истреблении нацменьшинств
29.04.2023, 12:06
Владимир Путин (Фото: EPA)
В ООН "глубоко обеспокоены" расизмом россиян по отношению к украинцам, а также этническим группам, которые живут в РФ. Об этом сказано в свежем отчете организации.
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Организация заявляет, что армия России и подконтрольные Кремлю частные военный компании продолжают нарушать права человека.
Также комитет ООН "обеспокоен" сообщениями о разжигании расовой ненависти и пропаганде расистских стереотипов в отношении этнических украинцев.
Кроме этого, в отчете сказано, что в России предполагаемо проводят принудительную мобилизацию, от которой несоразмерно страдают этнические меньшинства и коренные народы.
Резюмируя, ООН призвала Москву прекратить принудительную мобилизацию и нарушения прав человека.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.
- Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
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