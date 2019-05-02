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02.05.2019, 07:35

ООН и ее генсек узнали о "паспортной агрессии" России

ООН и ее генсек узнали о "паспортной агрессии" России - Фото
Владимир Ельченко (скриншот из видеозаписи)

"Советско-российский паспорт - это паспорт несвободы. Помните об этом. #странаагрессор", - подчеркнули в МИД

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и послы стран-членов Организации уведомлены о новом витке гибридной агрессии России против Украины - старте процесса раздачи паспортов РФ украинским гражданам. Об этом у себя в Twitter написал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Генсек и все государства-члены ООН уже проинформированы. Продолжение следует", - подчеркнул дипломат.

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Как написал политический директор МИД Алексей Макеев, уже завтра (2 мая, - ред.) украинские посольства по всему миру проинформируют партнеров о "паспортной агрессии" Москвы - "очередном гибридном оружии преступного кремлевского режима в его болезненных попытках восстановить советчину".

24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а 1 мая - еще один указ, которым регулируется то же самое для отдельных категорий граждан по всей Украине.

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Теги: Антониу Гутерриш, ООН, война в донбассе, владимир ельченко, паспорт рф, алексей макеев
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