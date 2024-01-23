ООН о ракетном ударе России: Жестокие и неизбирательные атаки по мирным жителям

Браун заявила, что вторжение России приносит миллионам украинцев разрушения, страдания, горе и травмы

Последствия атаки по Украине (Фото: EPA/Denise Brown)

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила ракетный удар России по Украине рано утром 23 января. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации.

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По ее словам, в результате ударов были повреждены жилые дома вблизи офиса ООН в столице.

"Были повреждены дома, и мирные люди, которые, как я только что вспоминала, несмотря на войну, просто пытались жить обычной жизнью, оказались в больницах", — заявила Браун.

Она отметила, что обстрел — еще одно напоминание о разрушениях, страданиях, горе и травмах, которые вторжение России несет миллионам украинцев.

"Жестокие и неизбирательные удары по мирным жителям должны прекратиться", — подчеркнула чиновница.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила ровно половину.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".

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