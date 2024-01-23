ООН про ракетний удар Росії: Жорстокі та невибіркові атаки по мирних мешканцях
Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун засудила ракетний удар Росії по Україні вранці 23 січня. Відповідну заяву опублікувала пресслужба організації.
За її словами, внаслідок ударів було пошкоджено житлові будинки поблизу офісу ООН у столиці.
"Були пошкоджені будинки, і мирні люди, які, як я щойно згадувала, незважаючи на війну, просто намагалися жити звичайним життям, опинилися в лікарнях", – заявила Браун.
Вона зазначила, що обстріл — ще одне нагадування про руйнування, страждання, горе та травми, які вторгнення Росії несе мільйонам українців.
"Жорстокі та невибіркові удари по мирних жителях мають припинитися", – наголосила чиновниця.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно половину.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія зробила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".
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