ООН про ракетний удар Росії: Жорстокі та невибіркові атаки по мирних мешканцях

Браун заявила, що вторгнення Росії приносить мільйонам українців руйнування, страждання, горе та травми

Наслідки атаки по Україні (Фото: EPA/Denise Brown)

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун засудила ракетний удар Росії по Україні вранці 23 січня. Відповідну заяву опублікувала пресслужба організації.

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За її словами, внаслідок ударів було пошкоджено житлові будинки поблизу офісу ООН у столиці.

"Були пошкоджені будинки, і мирні люди, які, як я щойно згадувала, незважаючи на війну, просто намагалися жити звичайним життям, опинилися в лікарнях", – заявила Браун.

Вона зазначила, що обстріл — ще одне нагадування про руйнування, страждання, горе та травми, які вторгнення Росії несе мільйонам українців.

"Жорстокі та невибіркові удари по мирних жителях мають припинитися", – наголосила чиновниця.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно половину.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія зробила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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