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13.06.2019, 14:52

ООН требует от РФ немедленно освободить украинских моряков

ООН требует от РФ немедленно освободить украинских моряков - Фото
Фото: ЕРА

Как страна-оккупант Россия обязана обеспечить гуманное обращение с задержанными и не применять в Крыму свое законодательство

Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Об этом на презентации доклада о правах человека в Украине заявила глава Мониторинговой миссии ООН Фиона Фрейзер, передает Укринформ.

Фрейзер добавила, что Россия, как страна-оккупант, обязана не применять в Крыму свое законодательство, обеспечивать гуманное обращение с задержанными и свободу вероисповедания всем религиозным группам. 

25 мая международный трибунал обязал Россию освободить 24 украинских моряков, которых задержали вблизи Керченского пролива в 2018 году. Страна-агрессор посчитала, что трибунал не имел права решать судьбу заключенных. 

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Теги: Россия, ООН, моряки
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