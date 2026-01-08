Операция "Мидас". Полиция открыла производство из-за возможной слежки за журналистами

Фигуранты дела НАБУ о коррупции в энергетике собирали данные о медийщиках, этот факт будет расследовать Нацполиция

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook-аккаунт нардепа)

Столичная полиция возбудила уголовное производство относительно возможной слежки за журналистами фигурантами дела о коррупции в энергетике. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, опубликовав ответ на свое депутатское обращение.

Ответ нардепу предоставил руководитель Национальной полиции Иван Выговский. В нем говорится, что полиция рассмотрела обращение относительно возможного незаконного распространения персональных данных журналистов членами преступной организации, деятельность которой расследует Национальное антикоррупционное бюро в рамках операции "Мидас".

Следственным отделом Соломенского управления полиции Киева начато уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

"Открытие производства – это единственная правильная реакция правоохранительных органов. Держу руку на пульсе. Дальше будет", – прокомментировал Юрчишин.

25 ноября 2025 года в НАБУ сообщили, что фигуранты дела о коррупции в энергетике имели справки на 527 человек, в частности министров, медийщиков, детективов и работников СБУ.

15 декабря Юрчишин сообщил, что фигуранты операции "Мидас" имели справки на семерых журналистов и двух медийщиков, которые уже умерли.