Операція "Мідас". Поліція відкрила провадження щодо можливого стеження за журналістами

Фігуранти справи НАБУ щодо корупції в енергетиці збирали дані про медійників, цей факт розслідуватиме Нацполіція

Ярослав Юрчишин (Фото: Facebook-акаунт нардепа)

Столична поліція порушила кримінальне провадження щодо можливого стеження за журналістами фігурантами справи щодо корупції в енергетиці. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, опублікувавши відповідь на своє депутатське звернення.

Відповідь нардепу надав керівник Національної поліції Іван Вигівський. У ній йдеться, що поліція розглянула звернення щодо можливого незаконного поширення персональних даних журналістів членами злочинної організації, діяльність якої розслідує Національне антикорупційне бюро в межах операції "Мідас".

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції Києва розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

"Відкриття провадження – це єдина правильна реакція правоохоронних органів. Тримаю руку на пульсі. Далі буде", – прокоментував Юрчишин.

25 листопада 2025 року в НАБУ повідомили, що фігуранти справи щодо корупції в енергетиці мали довідки на 527 людей, зокрема міністрів, медійників, детективів та працівників СБУ.

15 грудня Юрчишин повідомив, що фігуранти операції "Мідас" мали довідки на сімох журналістів та двох медійників, що вже померли.