Операція "Мідас". Поліція відкрила провадження щодо можливого стеження за журналістами
Столична поліція порушила кримінальне провадження щодо можливого стеження за журналістами фігурантами справи щодо корупції в енергетиці. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, опублікувавши відповідь на своє депутатське звернення.
Відповідь нардепу надав керівник Національної поліції Іван Вигівський. У ній йдеться, що поліція розглянула звернення щодо можливого незаконного поширення персональних даних журналістів членами злочинної організації, діяльність якої розслідує Національне антикорупційне бюро в межах операції "Мідас".
Слідчим відділом Солом’янського управління поліції Києва розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.
"Відкриття провадження – це єдина правильна реакція правоохоронних органів. Тримаю руку на пульсі. Далі буде", – прокоментував Юрчишин.
- 25 листопада 2025 року в НАБУ повідомили, що фігуранти справи щодо корупції в енергетиці мали довідки на 527 людей, зокрема міністрів, медійників, детективів та працівників СБУ.
- 15 грудня Юрчишин повідомив, що фігуранти операції "Мідас" мали довідки на сімох журналістів та двох медійників, що вже померли.
Коментарі (0)