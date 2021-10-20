Операция против ЧВК Вагнера. 40% украинцев уверены в ее срыве из-за "слива" в ОП – опрос

39,5% украинцев полагают, что срыв возможной операции по задержанию боевиков частной военной компании Вагнера произошел из-за слива информации высшим руководством Украины. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О срыве спецоперации знают 51,5% опрошенных.

При этом 11,6% сказали, что достаточно хорошо информированы, 39,9% ответили, что что-то слышали об этом, 46,8% слышат об этом впервые.

Больше всего украинцев считают, что срыв произошел из-за целенаправленного слива информации высшим руководством государства — так ответили 39,5%.

19,7% украинцев считают, что причина в недостаточном профессионализме и ошибках высшего руководства Украины.

Опрос проведен 15-18 октября 2021-го по телефону среди 1200 украинцев от 18 лет везде, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – от 1,4% до 3,2%.

29 июля 2020 года под Минском задержали 33 наемника из кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила выдачу наемников, но Беларусь выдала их РФ.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования возможных преступлений чиновников, которая занимается в том числе делом вагнеровцев.

По мнению журналиста Юрия Бутусова, операция была разработана украинскими спецслужбами, но некий "крот" на Банковой ее сорвал. Президент Владимир Зеленский назвал это "бредом", но позже сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали".

Читайте также: Дело о ЧВК. Генерала Бурбу заслушали в режимном помещении под протокол – Безуглая

Виктория Найдёнова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.