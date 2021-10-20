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Операция против ЧВК Вагнера. 40% украинцев уверены в ее срыве из-за "слива" в ОП – опрос

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 11:49
Операция против ЧВК Вагнера. 40% украинцев уверены в ее срыве из-за
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)

39,5% украинцев полагают, что срыв возможной операции по задержанию боевиков частной военной компании Вагнера произошел из-за слива информации высшим руководством Украины. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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О срыве спецоперации знают 51,5% опрошенных.

При этом 11,6% сказали, что достаточно хорошо информированы, 39,9% ответили, что что-то слышали об этом, 46,8% слышат об этом впервые.

Больше всего украинцев считают, что срыв произошел из-за целенаправленного слива информации высшим руководством государства — так ответили 39,5%.

19,7% украинцев считают, что причина в недостаточном профессионализме и ошибках высшего руководства Украины.

Опрос проведен 15-18 октября 2021-го по телефону среди 1200 украинцев от 18 лет везде, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – от 1,4% до 3,2%.

Операция против ЧВК Вагнера. 40% украинцев уверены в ее срыве из-за "слива" в ОП – опрос

Читайте также: Дело о ЧВК. Генерала Бурбу заслушали в режимном помещении под протокол – Безуглая

Виктория Найдёнова
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Владимир Зеленский опрос минск чвк вагнергейт
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