ОПОРА заявляет о некомпетентности членов избиркомов

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Низкий уровень компетентности и профильной подготовки, а также элементарная неготовность членов избирательных комиссий низшего уровня – основной дестабилизирующий фактор нынешнего избирательного процесса. Об этом говорится в докладе общественной сети ОПОРА.

Отмечается, что из-за ненадлежащей подготовки и формирования списков кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, фактическая деятельность этих комиссий началась с недельным опозданием. Кроме того, состав менялся менее чем за неделю до выборов и этот процесс продолжается.

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При этом, в сети сообщают, что в целом органы администрирования выборов готовы обеспечить надлежащий уровень организации выборов.

ОПОРА также сообщает, что накануне выборов для Центральной избирательной комиссии вызовом стало обеспечение надлежащей публичности и инклюзивности процесса работы.

Ранее ОПОРА также заявила, что сбор персональных данных во время уличной агитации может быть использован для влияния на результаты выборов.