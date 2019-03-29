Сбор данных агитаторами создает риск для выборов – ОПОРА

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Факты сбора персональных данных избирателей во время мероприятий уличной агитации создают риски неправомерного использования этих данных, что может повлиять на результаты выборов. Об этом говорится в докладе общественной сети ОПОРА.

Отмечается, что в марте интенсивность агитационной кампании существенно выросла за счет таких уличных массовых мероприятий. Их организовывали "самые активные кандидаты, кроме Владимира Зеленского, который концентрировался на медийной агитации и распространении визуальной политической рекламы".

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В ОПОРЕ также подчеркивают, что уличные мероприятия стали причиной противостояний и конфликтов при участии разных политических сил и общественных объединений.

Ранее сегодня сообщалось, что в избирательном бюллетене будут имена и фамилии 39 кандидатов в президенты, а информацию о тех, кто из них выбыл из гонки, участковые избирательные комиссии ставить в бюллетене не уполномочены.