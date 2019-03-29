В бюллетенях 39 имен, штамп "выбыл" кандидатам ставить не будут

Избирательный бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В избирательном бюллетене на выборах 31 марта будут имена и фамилии 39 кандидатов в президенты Украины, а информацию о тех, кто из них выбыл из гонки, участковые избирательные комиссии ставить в бюллетене не уполномочены. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Там напомнили, что для отмены регистрации кандидаты должны были подать заявление не позднее, чем за 23 дня до дня выборов, то есть до 7 марта включительно.

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По данным ЦИК, внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "выбыл" без решения ЦИК запрещается.

"Виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом", - говорится в сообщении.

21 марта 2019 года сообщалось, что в этом году на выборах президента Украины бюллетень будет самый большой за время независимости страны.

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