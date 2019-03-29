Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 13:15

В бюллетенях 39 имен, штамп "выбыл" кандидатам ставить не будут

В бюллетенях 39 имен, штамп "выбыл" кандидатам ставить не будут - Фото
Избирательный бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ЦИК отметили, что виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней возмещают причиненный ущерб

Реклама
Реклама

В избирательном бюллетене на выборах 31 марта будут имена и фамилии 39 кандидатов в президенты Украины, а информацию о тех, кто из них выбыл из гонки, участковые избирательные комиссии ставить в бюллетене не уполномочены. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Там напомнили, что для отмены регистрации кандидаты должны были подать заявление не позднее, чем за 23 дня до дня выборов, то есть до 7 марта включительно.

Реклама

По данным ЦИК, внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "выбыл" без решения ЦИК запрещается.

"Виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом", - говорится в сообщении.

21 марта 2019 года сообщалось, что в этом году на выборах президента Украины бюллетень будет самый большой за время независимости страны.

Читайте также: Выборы-2019. Как печатают рекордный избирательный бюллетень: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: бюллетень, цик, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 