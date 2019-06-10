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10.06.2019, 15:14

Оппоблок объявил первую десятку списка, возглавил - Мураев

Оппоблок объявил первую десятку списка, возглавил - Мураев - Фото
Оппоблок и Евгений Мураев (фото - пресс-служба партии)

Первым номером в списке стал экс-владелец канала NewsOne нардеп Евгений Мураев, который недавно стал иподиаконом УПЦ МП

Пророссийский Оппозиционный блок, рейтинг которого заметно упал, озвучил первую десятку партийного списка на досрочных выборах в Раду. Об этом говорится на официальном сайте.

В первую десятку также вошли:

  1. Евгений Мураев, экс-владелец канала NewsOne, нардеп;
  2. Вадим Новинский, нардеп;
  3. Александр Вилкул, нардеп;
  4. Геннадий Кернес, мэр Харькова;
  5. Геннадий Трухановмэр Одессы;
  6. Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;
  7. Владимир Буряк, мэр Запорожья;
  8. Ульяна Ткаченко, депутат Хмельницкого облсовета;
  9. Владимир Пилипенко, юрист;
  10. Богдан Андреев, мэр Ужгорода.

В случае прохождения в Раду Оппоблок грозит отменить декоммунизацию и закон об украинском языке.

Согласно опросу КМИСа, если бы выборы в Раду были в июне, то среди тех, кто будет голосовать, за Оппоблок отдали бы голоса 0,9% избирателей, а за партию исключенного из фракции Юрия Бойко и Вадима Рабиновича Оппозиционная платформа За жизнь - 11,8%. При этом, согласно предыдущему опросу, у Оппоблока было 3,5%.

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Теги: выборы, Вадим Новинский, геннадий труханов, александр вилкул, оппоблок, список, евгений мураев, геннадий кернес
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