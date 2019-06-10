Оппоблок объявил первую десятку списка, возглавил - Мураев

Пророссийский Оппозиционный блок, рейтинг которого заметно упал, озвучил первую десятку партийного списка на досрочных выборах в Раду. Об этом говорится на официальном сайте.
В первую десятку также вошли:
В случае прохождения в Раду Оппоблок грозит отменить декоммунизацию и закон об украинском языке.
Согласно опросу КМИСа, если бы выборы в Раду были в июне, то среди тех, кто будет голосовать, за Оппоблок отдали бы голоса 0,9% избирателей, а за партию исключенного из фракции Юрия Бойко и Вадима Рабиновича Оппозиционная платформа За жизнь - 11,8%. При этом, согласно предыдущему опросу, у Оппоблока было 3,5%.
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