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22.05.2019, 14:54

Оппоблок грозит отменить декоммунизацию и закон о языке

Оппоблок грозит отменить декоммунизацию и закон о языке - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель парламента Андрей Парубий считает, что украинцы не позволят это сделать

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Пророссийский Оппозиционный блок грозит отменить декоммунизацию и закон об украинском языке после досрочных выборов в Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом выступая в парламенте заявил нардеп от Оппоблока Александр Долженков, передает корреспондент LIGA.net.

"Оппозиционный блок заявляет, что в девятом созыве мы отменим закон о декоммунизации, мы отменим закон о языке, как неконституционный. Мы будем прилагать усилия по мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - сказал он. 

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Спикер парламента Андрей Парубий в свою очередь заявил: "Вы не сможете отменить ни закон о декоммунизации, ни закон о языке. Этого вам не позволит украинский народ". 

Согласно опросу трех социологических институтов, если бы выборы в Раду были в мае, то среди тех, кто будет голосовать, за Оппоблок отдали бы голоса 3,5% избирателей, а за партию исключенного из фракции Юрия Бойко и Вадима Рабиновича Оппозиционная платформа За жизнь - 10,8%. При этом у лидера соцопроса президентской партии Слуга народа 40% голосов.

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Теги: декоммунизация, языковой закон, выборы, рада, оппоблок, Александр Долженков
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