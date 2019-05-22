Оппоблок грозит отменить декоммунизацию и закон о языке

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пророссийский Оппозиционный блок грозит отменить декоммунизацию и закон об украинском языке после досрочных выборов в Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом выступая в парламенте заявил нардеп от Оппоблока Александр Долженков, передает корреспондент LIGA.net.

"Оппозиционный блок заявляет, что в девятом созыве мы отменим закон о декоммунизации, мы отменим закон о языке, как неконституционный. Мы будем прилагать усилия по мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - сказал он.

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Спикер парламента Андрей Парубий в свою очередь заявил: "Вы не сможете отменить ни закон о декоммунизации, ни закон о языке. Этого вам не позволит украинский народ".

Согласно опросу трех социологических институтов, если бы выборы в Раду были в мае, то среди тех, кто будет голосовать, за Оппоблок отдали бы голоса 3,5% избирателей, а за партию исключенного из фракции Юрия Бойко и Вадима Рабиновича Оппозиционная платформа За жизнь - 10,8%. При этом у лидера соцопроса президентской партии Слуга народа 40% голосов.

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