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Опубликован законопроект о сокращении полномочий ОАСК. Что предложил Зеленский

17.02.2021, 11:45
Опубликован законопроект о сокращении полномочий ОАСК. Что предложил Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Текст законопроекта президента Владимира Зеленского о передачи части полномочий Окружного административного суда Киева Верховному суду опубликован на сайте Верховной Рады.

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В законопроекте предлагается передать Верховному суду дела об обжаловании нормативно-правовых актов Кабмина, министерств и других центральных органов исполнительной власти, Национального банка и других субъектов власти, чьи полномочия распространяются на всю территорию Украины. Такие дела будут исключены из подсудности ОАСК, чья юрисдикция ограничивается Киевом.

Дела о законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабмина будет рассматривать Верховный суд в составе не менее пяти судей коллегии Кассационного административного суда.

Обжалование нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов власти будет рассматривать коллегия Кассационного административного суда в составе не менее трех судей.

Судом апелляционной инстанции в таких делах станет Большая палата Верховного суда.

Денис Юдин
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ОАСК Владимир Зеленский верховный суд
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