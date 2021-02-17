Опубликован законопроект о сокращении полномочий ОАСК. Что предложил Зеленский
Текст законопроекта президента Владимира Зеленского о передачи части полномочий Окружного административного суда Киева Верховному суду опубликован на сайте Верховной Рады.
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В законопроекте предлагается передать Верховному суду дела об обжаловании нормативно-правовых актов Кабмина, министерств и других центральных органов исполнительной власти, Национального банка и других субъектов власти, чьи полномочия распространяются на всю территорию Украины. Такие дела будут исключены из подсудности ОАСК, чья юрисдикция ограничивается Киевом.
Дела о законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабмина будет рассматривать Верховный суд в составе не менее пяти судей коллегии Кассационного административного суда.
Обжалование нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов власти будет рассматривать коллегия Кассационного административного суда в составе не менее трех судей.
Судом апелляционной инстанции в таких делах станет Большая палата Верховного суда.
- 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Подозрения выписаны по статье о создании преступной группы с целью захвата госвласти, заявляли в НАБУ.
- В ноябре 2020-го стало известно, что Офис президента начал консультации о ликвидации ОАСК.
- 28 января 2021 года ОАСК отменил новую редакцию украинского правописания.
- 11 февраля ОАСК признал незаконным переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.
- 13 февраля Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта об ограничении полномочий ОАСК.
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