Орбан после анонса "неожиданных" встреч прибыл в Пекин
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X, что утром 8 июля прибыл в Китай.
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Сообщение содержит немного деталей: фото самого Орбана с самолетом национальной авиалинии позади, подпись "Мирная миссия 3.0", а также хэштег "Пекин".
Накануне венгерский лидер в интервью еженедельному швейцарскому журналу Die Weltwoche похвастался "невероятной" встречей с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал "больше таких встреч".
Имен Орбан не назвал, но глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что человек, с которым встретится его премьер, будет связан с "мирной миссией" Будапешта.
- 2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком длинной в реализации. Премьер предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.
- После этого он отправился в Москву, где встретился с Путиным. Это подвергли критике европейские лидеры, заявив, что председательствующая в Совете ЕС Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, но не всего ЕС.
- В украинском МИД заявили, что Венгрия не согласовывала и не координировала с Украиной поездку Орбана в Москву.
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