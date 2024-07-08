Орбан після анонсу "несподіваних" зустрічей прибув до Пекіна

Фото з аеропорту Пекіна угорський лідер підписав як "Мирна місія 3.0"

Віктор Орбан у Пекіні (Фото: Orbán Viktor/X)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан повідомив у соцмережі X, що зранку 8 липня прибув до Китаю.

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Допис містить небагато деталей: фото самого Орбана з літаком національної авіалінії позаду, підпис "Мирна місія 3.0", а також хештег "Пекін".

Напередодні угорський лідер в інтерв'ю щотижневому швейцарському журналу Die Weltwoche похвалився "надзвичайною" зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним, і анонсував "більше таких зустрічей".

Імен Орбан не назвав, але глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що людина, з якою зустрінеться його прем'єр, буде пов'язана з "мирною місією" Будапешта.

2 липня 2024 року Орбан приїздив до Києва. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що поважає українську Формулу миру, але вважає її занадто довгою в реалізації. Прем'єр запропонував інший варіант: припинити вогонь для подальших переговорів.

Після цього він вирушив у Москву, де зустрівся з Путіним. Це розкритикували європейські лідери, заявивши, що головуюча у Раді ЄС Угорщина представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, але не всього ЄС.

В українському МЗС заявили, що Угорщина не погоджувала та не координувала з Україною поїздку Орбана до Москви.

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