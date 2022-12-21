UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Орбан считает, что Европа должна сотрудничать с Китаем. Упомянул "лицемерных либералов"

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 14:21
Орбан считает, что Европа должна сотрудничать с Китаем. Упомянул
Виктор Орбан и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа должна сотрудничать с Китаем, иначе якобы потеряет конкурентоспособность. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам уходящего года, цитирует его Telex.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, если Европа не будет сотрудничать с КНР, то станет не конкурентноспособной. Он упомянул "лицемерных либералов, которые критикуют Китай и одновременно сотрудничают с ним".

Орбан заявил, что изоляция Венгрии от Китая была бы большой ошибкой. 

"Необходимо сделать все, чтобы иметь наилучшие экономические отношения между Китаем и Венгрией. Китай уже не только потребитель, но и производитель технологий высочайшего уровня. Мы хотим пойти в Китай и инвестировать туда, мы хотим вывести туда венгерский капитал", — сказал премьер.

Читайте также: Орбан заявил, что из-за угрозы России нужна суверенная Украина. Но санкции критикует

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай Венгрия Европа виктор орбан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 