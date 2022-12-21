Орбан считает, что Европа должна сотрудничать с Китаем. Упомянул "лицемерных либералов"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа должна сотрудничать с Китаем, иначе якобы потеряет конкурентоспособность. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам уходящего года, цитирует его Telex.
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По его словам, если Европа не будет сотрудничать с КНР, то станет не конкурентноспособной. Он упомянул "лицемерных либералов, которые критикуют Китай и одновременно сотрудничают с ним".
Орбан заявил, что изоляция Венгрии от Китая была бы большой ошибкой.
"Необходимо сделать все, чтобы иметь наилучшие экономические отношения между Китаем и Венгрией. Китай уже не только потребитель, но и производитель технологий высочайшего уровня. Мы хотим пойти в Китай и инвестировать туда, мы хотим вывести туда венгерский капитал", — сказал премьер.
- Он считает, что в войне РФ против Украины необходимо прекращение огня, а потом переговоры США и России при условии сохранения территориальной целостности Украины.
- В ноябре Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС. Украина потребовала извинений.
- Осенью Орбан также призвал к переговорам между РФ и США для окончания войны. Назвал 45-го президента США Дональда Трампа "надеждой".
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