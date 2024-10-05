Орбан угрожает привезти нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова угрожает Брюсселю отправить мигрантов, если Евросоюз не прекратить "преследовать" страну за ограничительную политику предоставления убежища. Об этом он сообщил на своей странице в сети Х (Twitter).

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"Бюрократы в Брюсселе, кажется, не понимают сообщения. Если они будут продолжать нас преследовать, используя закон о нелегальных мигрантах, мы перевезем мигрантов от венгерской границы до главной площади Брюсселя (в соответствии с правилами, изложенными в их неудачном миграционном пакте)", — написал политик.

Он отметил, что Евросоюз "застелил свою кровать", а сейчас должен "в нее лечь".

Миграционные спор между Венгрией и Евросоюзом продолжается длительный период времени. 22 августа руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш озвучил такие же угрозы, как Орбан. Он подчеркнул, что Венгрия не хочет платить "большие суммы каждый день" и если Брюссель хочет принимать мигрантов, то страна готова помочь.

Перед этим в июне Венгрия получила 200 млн евро штрафа, так как не выполняет общие для ЕС правила в сфере предоставления убежища. Каждый день просрочки стоит еще 1 млн евро, сказано в постановлении суда.

10 сентября в Евросоюзе отреагировали на слова правительства Венгрии, раскритиковав идею отправлять автобусы с беженцами в Брюссель. Заявления Венгрии сочли провокационными.