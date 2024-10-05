Орбан погрожує привезти нелегальних мігрантів на головну площу Брюсселя

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову погрожує Брюсселю відправити мігрантів, якщо Євросоюз не припинить "переслідувати" країну за обмежувальну політику надання притулку. Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Х (Twitter).

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Бюрократи в Брюсселі, здається, не розуміють повідомлення. Якщо вони продовжуватимуть нас переслідувати, використовуючи закон про нелегальних мігрантів, ми перевеземо мігрантів від угорського кордону до головної площі Брюсселя (відповідно до правил, викладених у їхньому невдалому міграційному пакті)", — написав політик.

Він зазначив, що Євросоюз "застелив своє ліжко", а зараз має "у нього лягти".

Міграційна суперечка між Угорщиною та Євросоюзом триває довгий час. 22 серпня керівник апарату прем'єра Угорщини Гергей Гуйяш озвучив такі ж погрози, як і Орбан. Він наголосив, що Угорщина не хоче платити "великі суми щодня" і якщо Брюссель хоче приймати мігрантів, то країна готова допомогти.

Перед цим у червні Угорщина отримала 200 млн євро штрафу, оскільки не виконує загальних для ЄС правил у сфері надання притулку. Щодня прострочення коштує ще 1 млн євро, йдеться у постанові суду.

10 вересня у Євросоюзі відреагували на слова уряду Угорщини, розкритикувавши ідею відправляти автобуси з біженцями до Брюсселя. Заяви Угорщини визнали провокаційними.