"Оружие – это не путь". Папа римский отреагировал на напряженность вокруг Украины

Папа римский Франциск призвал к "серьезному международному диалогу" с целью снизить напряженность около границ Украины, где Россия сосредоточила войска. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Франциск сказал, что молился за "дорогую Украину, все ее церкви и религиозные общины, за весь ее народ, чтобы напряженность там была снята путем серьезного международного диалога, а не с помощью оружия".

"Оружие – это не путь. Пусть это Рождество принесет мир в Украину", – сказал он.

Читайте также: Россия заплатит ужасную цену в случае вторжения в Украину – Байден

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.