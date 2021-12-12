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"Оружие – это не путь". Папа римский отреагировал на напряженность вокруг Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 15:47
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск призвал к "серьезному международному диалогу" с целью снизить напряженность около границ Украины, где Россия сосредоточила войска. Об этом сообщает Reuters

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Франциск сказал, что молился за "дорогую Украину, все ее церкви и религиозные общины, за весь ее народ, чтобы напряженность там была снята путем серьезного международного диалога, а не с помощью оружия".

"Оружие – это не путь. Пусть это Рождество принесет мир в Украину", – сказал он.

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Владислав Сердюк
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Украина война Донбасс папа римский франциск
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