"Оружие – это не путь". Папа римский отреагировал на напряженность вокруг Украины
12.12.2021, 15:47
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)
Папа римский Франциск призвал к "серьезному международному диалогу" с целью снизить напряженность около границ Украины, где Россия сосредоточила войска. Об этом сообщает Reuters.
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Франциск сказал, что молился за "дорогую Украину, все ее церкви и религиозные общины, за весь ее народ, чтобы напряженность там была снята путем серьезного международного диалога, а не с помощью оружия".
"Оружие – это не путь. Пусть это Рождество принесет мир в Украину", – сказал он.
- 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль изложил свою версию итогов переговоров.
- Байден также анонсировал возможную встречу представителей США и стран НАТО с представителями России.
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