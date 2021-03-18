Оснований не использовать вакцину AstraZeneca у Украины нет – Зеленский

Останавливать в Украине вакцинацию от коронавируса препаратом Oxford-AstraZeneca нет причин. Об этом сегодня, 18 марта, заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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Комментируя остановку применения вакцины AstraZeneca в ряде стран, Зеленский заявил, что в вопросе COVID-19 и вакцинации реагирует на факты.

В качестве первого факта он привел в пример Бельгию, Великобританию, Польшу и Австралию, где вакцинация препаратом Astra-Zeneca не прекращалась.

Вторым фактом Зеленский назвал заявления ВОЗ, что нет доказательств связи между летальными случаями и вакцинацией.

В качестве третьего факта Зеленский отметил, что пока вакцина CoviShield, произведенная по лицензии AstraZeneca в Индии, является единственной доступной в Украине. При этом на 90 000 вакцинированных не зафиксирован ни один летальный случай. Президент упомянул, что сам привился этой вакциной. "И я стою перед вами, говорю, и нормально себя чувствую, это тоже факт", – отметил Зеленский.

"Я не знаю, кем начата война против вакцины AstraZeneca, но на уровне Украины оснований для уменьшения вакцинации этим препаратом я не вижу", – заявил Зеленский и добавил, что от Минздрава противоречащей этому информации не получал.

Сейчас у препарата Oxford-AstraZeneca проблемы: ряд стран желает дополнительно уточнить профиль ее безопасности после сообщений о случаях тромбозов после прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли из-за прививки).

прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли прививки). Британия, Канада, Австралия, Румыния, Марокко, Австрия и другие продолжают вакцинировать "астрой", настаивая, что поставившие процесс на паузу просто перестраховываются.

12 марта в ВОЗ заявили, что нет причин не использовать "оксфордскую" вакцину.

Сегодня, 18 марта, Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) вынесет дополнительное заключение о вакцине.

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Денис Юдин

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