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Основной удар по Африке. Вторжение России в Украину вынудит голодать 40 млн человек – США

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 01:48
Основной удар по Африке. Вторжение России в Украину вынудит голодать 40 млн человек – США - Фото
Линда Томас-Гринфилд (Фото: EPA)

Вторжение России в Украину приведет к тому, что 40 миллионов человек будут голодать, больше всего пострадают страны Африки к югу от Сахары. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Reuters.

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Как отмечается, правительства африканских стран в значительной степени избегают принимать сторону в европейской войне и отказываются присоединиться к осуждению и санкциям Запада.

По словам Томас-Гринфилд, Россия преднамеренно использует голод в качестве оружия войны.

"Россия систематически захватывает некоторые из самых плодородных сельскохозяйственных угодий Украины, портит поля минами и бомбами", – сказала посол США в ООН.

По мнению Томас-Гринфилд, Россия сознательно предприняла шаги, чтобы нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия и обвинить в этом Запад.

  • Первое судно Razoni с украинским зерном в рамках стамбульского соглашения вышло из порта Черноморска 1 августа. Оно направляется в Ливан.
  • 5 августа из одесских портов отправился первый караван в составе трех судов Navi Star, Rojen и Polarnet. Они идут в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Читайте также: Экспорт украинского зерна вдвое отстает от прошлогодних показателей: таблица

Наталия Медведева
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