Основной удар по Африке. Вторжение России в Украину вынудит голодать 40 млн человек – США

Вторжение России в Украину приведет к тому, что 40 миллионов человек будут голодать, больше всего пострадают страны Африки к югу от Сахары. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Reuters.

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Как отмечается, правительства африканских стран в значительной степени избегают принимать сторону в европейской войне и отказываются присоединиться к осуждению и санкциям Запада.

По словам Томас-Гринфилд, Россия преднамеренно использует голод в качестве оружия войны.

"Россия систематически захватывает некоторые из самых плодородных сельскохозяйственных угодий Украины, портит поля минами и бомбами", – сказала посол США в ООН.

По мнению Томас-Гринфилд, Россия сознательно предприняла шаги, чтобы нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия и обвинить в этом Запад.

Первое судно Razoni с украинским зерном в рамках стамбульского соглашения вышло из порта Черноморска 1 августа. Оно направляется в Ливан.

5 августа из одесских портов отправился первый караван в составе трех судов Navi Star, Rojen и Polarnet. Они идут в Турцию, Великобританию и Ирландию.

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Наталия Медведева

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