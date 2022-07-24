Останавливали россиян. Четверо иностранных военных погибли в бою под Северском – Politico

Четверо иностранных военных погибли в бою с российскими оккупантами под Северском на Донбассе. Об этом рассказал Politico их командир Руслан Мирошниченко.

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По его словам, американцы Люк "Скайуокер" Люцишин, Брайан Янг, канадец Эмиль-Антуан Руа-Сируа и швед Эдвард Селандер Патриньяни погибли 18 июля.

Мирошниченко рассказал, что они входили в силы спецопераций территориальной обороны, их подразделение находилось неподалеку от Северска. Военных перебросили в Григоровку на северо-восток от города и поставили им задачу занять огневые позиции, расчистить овраг, где россияне пытались переправиться через реку.

"Они сделали это успешно. Но в конце задачи попали в засаду российских танков", – рассказал Мирошниченко.

По его словам, первый снаряд ранил Люка Люцишина. Трое остальных иностранцев бросились ему на помощь, чтобы эвакуировать, однако от второго снаряда все они погибли.

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Представитель Госдепа подтвердил гибель двух граждан США и сказал, что американские дипломаты оказывают консульскую помощь их семьям. Другие детали он озвучить отказался.

Politico также пишет, что получило более широкий отчет об этой атаке РФ. По данным издания, россияне пытались создать плацдарм, не менее шести российских танков поддерживали четыре БТР с численностью до 70 пехотинцев.

Украинским силам необходимо было зачистить территорию от врага, для этого в частности сформировали группу профессионалов с опытом войн в Ираке и Афганистане. Вместе с украинскими пулеметчиками и десантниками продвижение россиян удалось остановить – после двухчасового напряженного боя оккупанты отступили со значительными потерями.

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Марк Сировой

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