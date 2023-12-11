Остин: Мы полны решимости помочь Украине создать силы, чтобы дать отпор России в будущем

Глава Пентагона Остин заявил, что Путин хотел деморализовать украинцев, но деморализовал армию РФ, хотя все еще верит, что "переживет" Украину и США

Ллойд Остин (Фото: EPA)

США непоколебимы в своей поддержке Украины и намерены помочь усилить боеспособность Сил обороны в будущем. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Национальном университете обороны в Вашингтоне, представляя украинского лидера Владимира Зеленского, который 11 декабря прибыл с визитом в Штаты.

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Остин напомнил, что США с начала полномасштабного вторжения выделили более $44 млрд на помощь Украине, была сплочена "историческая коалиция" из примерно 50 союзников и партнеров, которые предоставили помощь Украине более чем на $37 млрд.

"И возможности нашей коалиции имеют решающее значение на поле боя. Украина вернула себе более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года. А российская армия сильно ослаблена. Вы знаете, Путин пытался деморализовать украинский народ. Вместо этого Путин деморализовал российскую армию", – заявил Остин.

Поэтому, как подчеркнул глава Пентагона, союзники и партнеры "полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить свои боевые достижения, а также создать будущие силы, которые смогут отразить российскую агрессию в предстоящие годы".

Он заявил, что Штаты полны решимости помочь Украине бороться за защиту своей территории и своих граждан, а также сдерживать Россию от любой дальнейшей агрессии, в том числе против союзников по НАТО.

Глава Пентагона уверен, что если не дать отпор агрессии Кремля сегодня и не остановить других потенциальных агрессоров, то это вызовет только еще большую агрессию, большее кровопролитие и больший хаос.

"Америка будет в большей безопасности, если мы дадим отпор все более агрессивной путинской России", – заявил он.

При этом, по словам Остина, сейчас, несмотря на свои преступления и изоляцию, Путин все еще верит, что он сможет "пережить" Украину и Америку.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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