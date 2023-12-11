Остін: Ми сповнені рішучості допомогти Україні створити сили, щоб дати відсіч Росії у майбутньому

Глава Пентагону Остін заявив, що Путін хотів деморалізувати українців, але деморалізував армію РФ, хоча все ще вірить, що "переживе" Україну та США

Ллойд Остін (Фото: EPA)

США непохитні у своїй підтримці України та мають намір допомогти посилити боєздатність Сил оборони у майбутньому. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін у Національному університеті оборони у Вашингтоні, представляючи українського лідера Володимира Зеленського, який 11 грудня прибув із візитом до Штатів.

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Остін нагадав, що США з початку повномасштабного вторгнення виділили понад $44 млрд на допомогу Україні, згуртували "історичну коаліцію" з приблизно 50 союзників і партнерів, які надали допомогу Україні більш ніж на $37 млрд.

"І можливості нашої коаліції мають вирішальне значення на полі бою. Україна повернула собі більш ніж половину території, захопленої Росією з лютого 2022 року. А російська армія неабияк ослаблена. Ви знаєте, Путін намагався деморалізувати український народ. Натомість Путін деморалізував російську армію", – заявив Остін.

Тому, як наголосив глава Пентагону, союзники та партнери "сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати та розширити свої бойові досягнення, а також створити майбутні сили, які зможуть відбити російську агресію у майбутні роки".

Він заявив, що Штати сповнені рішучості допомогти Україні боротися за захист своєї території та своїх громадян, а також стримувати Росію від будь-якої подальшої агресії, зокрема проти союзників НАТО.

Глава Пентагону впевнений, що якщо не дати відсіч агресії Кремля сьогодні і не зупинити інших потенційних агресорів, то це викличе лише ще більшу агресію, більше кровопролиття та більший хаос.

"Америка буде у більшій безпеці, якщо ми дамо відсіч все більш агресивній путінській Росії", – заявив він.

При цьому, за словами Остіна, зараз, попри свої злочини та ізоляцію, Путін все ще вірить, що він зможе "пережити" Україну та Америку.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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