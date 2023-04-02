Освоили САУ AS90: в Британии закончила обучение вторая группа артиллеристов ВСУ – видео

Вторая группа артиллеристов ВСУ завершила в Британии обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90. Об этом сообщило в Twitter Минобороны Великобритании.

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"Вторая группа украинских курсантов-артиллеристов завершила обучение на грозной 155-мм САУ AS90. Программа обучения является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против России" – говорится в сообщении.

The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.



The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.



#StandWithUkrainepic.twitter.com/oPRlpYerO1 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 2, 2023

29 марта 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, согласно последним оценкам США, армия России потеряла в войне против Украины более 220 000 человек.

1 апреля военная разведка Минобороны Британии сообщила, что, по их данным, зимнее наступление России провалилось и армия РФ растратила преимущество в личном составе, которое было достигнуто за счет мобилизации.

Сергій Бережний

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