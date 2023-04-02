UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Освоили САУ AS90: в Британии закончила обучение вторая группа артиллеристов ВСУ – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 15:17
Освоили САУ AS90: в Британии закончила обучение вторая группа артиллеристов ВСУ – видео - Фото
САУ AS90 (Фото - Rhonda J. Roth-Cameron, US Army)

Вторая группа артиллеристов ВСУ завершила в Британии обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90. Об этом сообщило в Twitter Минобороны Великобритании.

"Вторая группа украинских курсантов-артиллеристов завершила обучение на грозной 155-мм САУ AS90. Программа обучения является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против России" – говорится в сообщении.

  • 29 марта 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, согласно последним оценкам США, армия России потеряла в войне против Украины более 220 000 человек.
  • 1 апреля военная разведка Минобороны Британии сообщила, что, по их данным, зимнее наступление России провалилось и армия РФ растратила преимущество в личном составе, которое было достигнуто за счет мобилизации.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания обучение сау AS90
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 