От ОПЗЖ, СН и Довіри. Комитет Рады выбрал членов комиссии по отбору главы САП

В состав конкурсной комиссии для отбора антикоррупционного прокурора вошли четыре человека от Слуги народа, два от Довіри и один от ОПЗЖ

Правоохранительный комитет Верховной Рады выбрал семерых человек, которые будут входить в конкурсную комиссию по отбору начальника Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщила в Facebook нардеп фракции Голос Александра Устинова.

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В список вошли:

- Анна Власова (выдвинута депутатской группой Довіра)

- Андрей Гуджал (ОПЗЖ)

- Алексей Дрозд (Слуга народа)

- Виталий Куц (Слуга народа)

- Вячеслав Навроцкий (Слуга народа)

- Богдан Романюк (Довіра)

- Евений Соболь (Слуга народа).

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Устинова отмечает, что почти все из списка якобы не имеют опыт в антикоррупционной деятельности, что "противоречит закону (о прокуратуре, - ред.)". Также она пишет, что по многим "есть вопросы по имущественному состоянию и прошлому". Она утверждает, что биографии кандидатов разослали членам парламентского комитета за 30 минут до заседания. Полный список замечаний нардепа доступен по ссылке.

Отобранные члены комиссии пока не комментировали заявление Устиновой.

СПРАВКА. В конкурсную комиссию по отбору в САП входят 11 человек: четыре от совета прокуроров и семь от Рады (ст. 8-1 закона о прокуратуре). Члены комиссии должны иметь значительный опыт в борьбе с коррупцией. Ими не могут быть политики, госслужащие, военные, правоохранители и члены полит партий.

26 мая генпрокурор Ирина Венедиктова раскритиковала работу САП, заявив, что та якобы бездействует, и это приводит к нанесению ущерба Украине на миллионы гривень. Прокуроры САП заявили , что категорически не согласны с обвинениями.

15 июня против главы САП Назара Холодницкого открыли дисциплинарное дело. Сообщалось, что ему грозит отстранение.

По словам Холодницкого, жалоба поступила от р уководителя Генинспекции ОГП Сергея Лисаченко. Что говорится в жалобе - главе САП неизвестно.

Марк Сировой

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