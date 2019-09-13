От Украины зависит судьба мировой демократии - Харари

Юваль Харари (фото - пресс-служба YES)

Украина находится на передовой борьбы за свободу от внутренней диктатуры и внешнего империализма. Такое мнение высказал профессор Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Харари на конференции Ялтинской Европейской Стратегии (YES) (онлайн трансляция), передает пресс-служба YES.

По словам ученого, идея либеральной демократии за последние четыре года пошла на спад. Поскольку в Украине находится эпицентр противостояния демократии и авторитаризма, от успеха нашей страны зависит и будущее идеи либеральной демократии в целом.

"Люди теряют веру (в либеральную демократию – ред.) и это является угрозой будущему. Украина - светлый луч, где люди еще имеют веру в свободу, в открытость, в демократические ценности. Поэтому в мире следят за тем, удастся Украине (противостоять имперализму – ред.) или нет", - сказал профессор.

Харари считает, что РФ будет вставлять Киеву палки в колеса, поскольку успех Украины может ознаменовать крах авторитарной России.

"У вас есть очень мощный соседний режим, который заинтересован в том, чтобы Украине ничего не удалось", - добавил он.

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