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Отчет о ВСУ. Сооснователь шведского отделения Amnesty International покинул организацию

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 13:58
Отчет о ВСУ. Сооснователь шведского отделения Amnesty International покинул организацию - Фото
Пер Вестберг (фото - ЕРА)

Пер Вестберг, сооснователь Swedish Amnesty, шведского подразделения Amnesty International, покидает эту организацию после скандального отчета о Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает Expressen.

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"Я являюсь членом (организации. – Прим. ред.) уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я, из-за заявлений Amnesty о войне в Украине, заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", – заявил он.

Вестебрг добавил, что с самого начала AI работала над освобождением политзаключенных, но затем, "иногда спорно, расширяла свой мандат". Ранее свою должность покинула и глава украинского отделения Amnesty.

Вестберг – шведский писатель, редактор, был член нобелевского комитета по литературе. Он стал соучредителем шведского отделения Amnesty в 1963 году, был активным участником антиколониального движения, боролся за права человека, в частности выступал против режима апартеида в Южной Африке. 

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Марк Сировой
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ВСУ война Amnesty International доклад пер вестберг
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