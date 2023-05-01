UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Отдал катера оккупантам. Объявлено подозрение замдиректору нацпарка в Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 12:51
Отдал катера оккупантам. Объявлено подозрение замдиректору нацпарка в Херсонской области - Фото
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю директора нацпарка "Нижнеднепровский" в Херсонской области. В пресс-службе утверждают, что он передавал катера и другое государственное имущество российским оккупантам.

По данным ГБР, подозреваемый с первых дней временной оккупации Херсонской области якобы перешел на сторону оккупантов и помогал им.

Фото: ГБР

Там утверждают, что мужчина отдал оккупантам имущество нацпарка, в том числе два катера. Их общая стоимость составляет около 2 млн грн.

Фото: ГБР

"Военнослужащие РФ нанесли на маломерный флот свою символику и использовали для патрулирования Днепра и контроля Антоновского моста", – говорится в сообщении.

Фото: ГБР

Госбюро сообщило, что, кроме этого, подозреваемый якобы участвовал в создании так называемого "департамента экологии и природных ресурсов Херсонской области", подчинявшегося оккупационным властям. Он призвал жителей Херсона работать в оккупационном ведомстве.

Читайте также: ГБР и СБУ проводят обыски в 15 компаниях подозреваемого в госизмене бывшего заместителя секретаря СНБО

ГБР установило, что заместитель директора нацпарка вроде бы "активно сотрудничал и выполнял приказы бывшего "министра связи" террористической организации ДНР Виктора Яценко и "вице-губернатора Херсонской области" Губаревой".

Мужчина скрывается на временно оккупированной территории Херсонской области.

  • 27 апреля 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист Сергей Тветинский.

Читайте также: СБУ: Глава Полтавского райсуда работала на ФСБ и сливала данные о защитниках Мариуполя

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война госизмена подозрение гбр нацпарк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 