Отдал катера оккупантам. Объявлено подозрение замдиректору нацпарка в Херсонской области

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю директора нацпарка "Нижнеднепровский" в Херсонской области. В пресс-службе утверждают, что он передавал катера и другое государственное имущество российским оккупантам.

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По данным ГБР, подозреваемый с первых дней временной оккупации Херсонской области якобы перешел на сторону оккупантов и помогал им.

Там утверждают, что мужчина отдал оккупантам имущество нацпарка, в том числе два катера. Их общая стоимость составляет около 2 млн грн.

"Военнослужащие РФ нанесли на маломерный флот свою символику и использовали для патрулирования Днепра и контроля Антоновского моста", – говорится в сообщении.

Госбюро сообщило, что, кроме этого, подозреваемый якобы участвовал в создании так называемого "департамента экологии и природных ресурсов Херсонской области", подчинявшегося оккупационным властям. Он призвал жителей Херсона работать в оккупационном ведомстве.

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ГБР установило, что заместитель директора нацпарка вроде бы "активно сотрудничал и выполнял приказы бывшего "министра связи" террористической организации ДНР Виктора Яценко и "вице-губернатора Херсонской области" Губаревой".

Мужчина скрывается на временно оккупированной территории Херсонской области.

27 апреля 2023 года во временно оккупированной Новой Каховке подорвался на мине российский пропагандист Сергей Тветинский.

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Мілана Головань

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