Отдельное Министерство спорта не будет эффективным - Бородянский

Владимир Бородянский (Фото: АСС/Facebook)

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, власть понимает, что спорт нуждается в мощном управлении. "Сейчас мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта), мощное агентство (Государственное агентство спорта), мы планируем создать Фонд поддержки спорта", - сказал Бородянский.

Министр отметил, что формат предыдущего Минспорта был менее эффективным, так как оно занималось в большинстве лишь реализацией политики. По его словам, "новая структура, которая сейчас строится", позволит министерству создавать политику, госагентству - реализовывать ее и развивать массовый спорт.

2 февраля Минкультуры пригласило кандидатов к участию в конкурсах на должности руководителей семи государственных агентств, в том числе Госагентства спорта, которые входят в структуру ведомства.

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