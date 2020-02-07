Бородянский: Атлеты - не артисты, они вынуждены выступать в РФ

Владимир Бородянский (Фото: Минкультуры/Facebook)

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Украинские спортсмены вынуждены выступать в России, поскольку им необходимо получать очки на соревнованиях. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на пресс-конференции сегодня, сообщает Интерфакс-Украина.

Бородянский подчеркнул, что нужно различать выступления спортсменов и выступления артистов. По его словам, у спортсменов выбор не в том, чтобы выступать или нет, а в том, получать очки или не получать. Лишение очков из-за отказа выступать на международных соревнованиях ограничивает возможность спортсменов бороться за медали.

Также вчера вице-президент Федерации гимнастики Ирина Дерюгина заявила, что украинские гимнастки выступят на соревнованиях в России 7-9 февраля, поскольку сборная Украины использует любую возможность для подготовки спортсменок к Олимпиаде в Токио.

ОБНОВЛЕНО. После публикации с LIGA.net связались из пресс-службы Бородянского и попросили уточнить - спортсмены не "могут выступать" в России, а "обязаны". Позднее попросили уточнить еще раз - "вынуждены".

В феврале 2019 года в контракт победительницы нацотбора на Евровидение Maruv включили пункт о запрете на выступления в России.

Из-за этого пункта Maruv не смогла договориться с НОТУ об участии в Евровидении.

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