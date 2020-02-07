Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бородянский: Атлеты - не артисты, они вынуждены выступать в РФ

Бородянский: Атлеты - не артисты, они вынуждены выступать в РФ - Фото
Владимир Бородянский (Фото: Минкультуры/Facebook)
07.02.2020, 11:08

Украинские гимнастки выступят на соревнованиях в России 7-9 февраля

уточнено

Украинские спортсмены вынуждены выступать в России, поскольку им необходимо получать очки на соревнованиях. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский на пресс-конференции сегодня, сообщает Интерфакс-Украина.

Бородянский подчеркнул, что нужно различать выступления спортсменов и выступления артистов. По его словам, у спортсменов выбор не в том, чтобы выступать или нет, а в том, получать очки или не получать. Лишение очков из-за отказа выступать на международных соревнованиях ограничивает возможность спортсменов бороться за медали.

Также вчера вице-президент Федерации гимнастики Ирина Дерюгина заявила, что украинские гимнастки выступят на соревнованиях в России 7-9 февраля, поскольку сборная Украины использует любую возможность для подготовки спортсменок к Олимпиаде в Токио.

ОБНОВЛЕНО. После публикации с LIGA.net связались из пресс-службы Бородянского и попросили уточнить - спортсмены не "могут выступать" в России, а "обязаны". Позднее попросили уточнить еще раз - "вынуждены".

  • В феврале 2019 года в контракт победительницы нацотбора на Евровидение Maruv включили пункт о запрете на выступления в России.
  • Из-за этого пункта Maruv не смогла договориться с НОТУ об участии в Евровидении.

Читайте также: Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Еще по теме
Напишите нам
Олимпиада 2020 спорт Владимир Бородянский выступление в России
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 