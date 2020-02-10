Отдых во Франции. Порошенко показал декларацию

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на отдых во Франции в этому году потратил 712038 грн. Соответствующие данные он внес в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

28 января он оплатил туристические услуги во Франции на сумму 514621, а 5 февраля заплатил дополнительно 197 417 грн.

Порошенко также указал доход в сумме 547193 грн от процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке.

естой апелляционный административный суд удовлетворил жалобы ЦИК и партии Блок Петра Порошенко по делу об исключении главы Офиса президента Андрея Богдана из избирательного списка БПП. 8 февраля сообщалось , что ш

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