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Отдых во Франции. Порошенко показал декларацию

Отдых во Франции. Порошенко показал декларацию - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
10.02.2020, 10:59

Отдых пятого президента с семьей во Франции обошелся в более 700 000 грн

Пятый президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на отдых во Франции в этому году потратил 712038  грн. Соответствующие данные он внес в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

28 января он оплатил туристические услуги во Франции на сумму 514621, а 5 февраля заплатил дополнительно 197 417 грн.

Порошенко также указал доход в сумме 547193 грн от процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке.

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Петр Порошенко франция декларация отдых европейская солидарность
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