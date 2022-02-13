Отключение от SWIFT сейчас не является частью пакета санкций против России – Кулеба

На этот момент в пакет потенциальных санкций против России, разработанных западными партнерами на случай нового военного вторжения РФ в Украине, не входит отключение РФ от банковской системы SWIFT. Об этом в эфире ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"SWIFT по состоянию на сейчас действительно не является частью санкционного пакета", – сказал Кулеба.

Одако, отметил Кулеба, это не результат давления России, а результат внутренних процессов в ЕС, "когда некоторые страны не готовы были поступиться собственными интересами" в связи с потенциальным отключением SWIFT.

"Давайте понимать, если бы в этом пакете был SWIFT, это была бы атомная бомба, но даже без SWIFT санкционный список остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ2, — сказал Кулеба.

СПРАВКА. SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены крупнейшие организации почти во всех странах мира.

27 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у России якобы есть "заготовка" на случай отключения банков от SWIFT.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан убежден, что Китай не сможет компенсировать России потери от санкций, которые будут введены западными странами против Кремля в случае вторжения РФ в Украину.

12 февраля Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что официальные лица США и Европы исключили отключение России от SWIFT из списка санкций.

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Вадим Ребрина

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