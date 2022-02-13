Отключение от SWIFT сейчас не является частью пакета санкций против России – Кулеба
На этот момент в пакет потенциальных санкций против России, разработанных западными партнерами на случай нового военного вторжения РФ в Украине, не входит отключение РФ от банковской системы SWIFT. Об этом в эфире ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"SWIFT по состоянию на сейчас действительно не является частью санкционного пакета", – сказал Кулеба.
Одако, отметил Кулеба, это не результат давления России, а результат внутренних процессов в ЕС, "когда некоторые страны не готовы были поступиться собственными интересами" в связи с потенциальным отключением SWIFT.
"Давайте понимать, если бы в этом пакете был SWIFT, это была бы атомная бомба, но даже без SWIFT санкционный список остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ2, — сказал Кулеба.
- 27 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у России якобы есть "заготовка" на случай отключения банков от SWIFT.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан убежден, что Китай не сможет компенсировать России потери от санкций, которые будут введены западными странами против Кремля в случае вторжения РФ в Украину.
- 12 февраля Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что официальные лица США и Европы исключили отключение России от SWIFT из списка санкций.
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