Санкции. Отключение от SWIFT позволило бы России не возвращать кредиты США и ЕС – Reuters

Официальные лица США и Европы исключили отключение России от SWIFT из списка ответных санкций на возможное вторжение Кремля в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров мировых лидеров.

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По информации источников, полный запрет на участие России в системе финансовых транзакций SWIFT не находится в стадии активного рассмотрения в списке санкций после серьезных возражений со стороны европейских стран.

Европейские кредиторы выразили обеспокоенность тем, что запрет России на участие в SWIFT будет означать, что кредиты на миллиарды долларов, которые они имеют в России, не будут погашены.

Как отмечается, официальные лица США и Европы завершают работу над обширным пакетом санкций на случай вторжения России в Украину.

Санкции нацелены на крупные российские банки, кроме того они включают контроль за экспортом компонентов для технологического и военного секторов промышленности РФ, а также санкции против конкретных российских олигархов.

Один из чиновников заявил, что под санкции могут попасть поддерживаемые государством крупнейшие финансовые институты России – ВТБ и Сбербанк.

Как пояснил эксперт, ВТБ и Сбербанк уже находятся под секторальными санкциями, введенными Министерством финансов США после оккупации Россией украинского Крыма, которые ограничивают их возможности привлекать капитал в Соединенных Штатах, но грядущие санкции будут иметь гораздо более серьезные последствия.

Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что несмотря на то, что полный запрет на участие России в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривается, санкции против крупных российских банков окажут значительное влияние на российский финансовый сектор и экономику.

"Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по россиянам, но при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что ряд санкций может сильнее ударить по Европе", – сказал один из источников.

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Официальные лица США заявили, что в ходе встреч с коллегами из Германии, Франции и Великобритании на этой неделе был достигнут значительный прогресс в отношении пакета санкций.

По словам американских и европейских официальных лиц, США и европейские союзники сосредоточили внимание на санкциях, которые будут введены в случае физического вторжения России в Украину.

Для любых ответных мер на другие агрессивные действия РФ, таких как, например, крупная кибератака, западным лидерам потребуется дальнейшая координация.

"Многие вопросы были решены, – сказал один из официальных лиц США. – Я бы не сказал, что достигнуто 100-процентное согласие, но большинство проблем, высказанных, в частности, Германией, были решены".

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены крупнейшие организации почти во всех странах мира.

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Наталия Медведева

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