Китай не сможет компенсировать России потери от санкций за ее вторжение в Украину – США

Китай не сможет компенсировать России потери от санкций, которые будут введены западными странами против Кремля в случае вторжения РФ в Украину. Об этом заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Помощник Байдена подчеркнул, что в конечном итоге и Китай столкнется с последствиями своей поддержки агрессивных действий России – со стороны остальной части мира, особенно европейских партнеров и союзников США.

"Мы не верим, что Китай может компенсировать России экономические потери, которые будут понесены в случае вторжения из-за санкций, экспортного контроля и тому подобного", – сказал Салливан.

Он отметил, что США обратили пристальное внимание на совместное заявление Китая и России по поводу безопасности и "расширения НАТО", которое было сделано на открытии зимних Олимпийских игр.

"Мы производим 50 с лишним процентов мирового ВВП. Китай и Россия – менее 20 процентов. У нас есть инновации. У нас есть предпринимательство. У нас есть свобода", сказал Салливан.

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Он подчеркнул усилившееся единство, динамичность и целеустремленность США, их союзников и партнеров.

"Мы располагаем хорошими возможностями для того, чтобы иметь возможность противостоять любой угрозой или вызову, которые были бы брошены нам любой автократией в мире", – сказал помощник Байдена.

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Наталия Медведева

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