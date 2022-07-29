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Отражены попытки россиян наступать западнее Донецка, "пауза" у Краматорска – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 07:36
Отражены попытки россиян наступать западнее Донецка,
Коксохим в Авдеевке (фото - МО)

В районе Авдеевки в Донецкой области очередная попытка российских оккупантов атаковать передовые позиции украинских войск завершилась неудачей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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"Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки: понес потери и отошел", – описали ситуацию военные.

Также силы обороны успешно отразили вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью на Бахмутском направлении.

Противник пытается развить наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия там продолжаются.

На традиционно "горячем" в последние недели Краматорском направлении активных действий со стороны россиян не отмечалось: они "лишь" накрывали позиции ВСУ и населенные пункты из ствольной, реактивной артиллерии и танков, а также наносили авиаудары, но не шли вперед.

В Харьковской области, помимо непрекращающихся артобстрелов, пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

Ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях – без существенных изменений.

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Евгений Пилипенко
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война сводка генштаб
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