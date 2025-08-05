Пакистан опроверг слова Зеленского об участии граждан страны в войне против Украины

Владимир Зеленский в Харьковской области (Фото: Офис президента)

Министерство иностранных дел Пакистана опровергло участие своих граждан в российско-украинской войне на стороне страны-агрессора. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

МИД Пакистана прокомментировал информацию президента Владимира Зеленского о пакистанских наемниках, которые были обнаружены на Волчанском направлении, "безосновательной и необоснованной".

"Правительство Пакистана решительно отвергает необоснованные и беспочвенные обвинения в участии граждан Пакистана в конфликте в Украине. На сегодняшний день не было представлено никаких подтвержденных доказательств, подтверждающих такие утверждения", – заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что украинские власти официально не обращались к Пакистану по этому поводу. Поэтому Исламабад намерен сам обратиться к Украине и получить разъяснения.

"Пакистан подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами Устава ООН", – заявили в МИД страны.