Пакистан спростував заяву Зеленського щодо участі громадян країни у війні проти України

Володимир Зеленський на Харківщині (Фото: Офіс президента)

Міністерство закордонних справ Пакистану заперечило участь своїх громадян у російсько-українській війні на боці країни-агресора. Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства.

Пакистанський МЗС назвав інформацію президента Володимира Зеленського щодо пакистанських найманців, що були виявлені на Вовчанському напрямку, "безпідставною та необґрунтованою".

"Уряд Пакистану категорично відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення щодо участі громадян Пакистану у конфлікті в Україні. На сьогодні не було надано жодних перевірених доказів на підтвердження таких тверджень", – заявили у відомстві.

У міністерстві зазначили, що українська влада офіційно не зверталася до Пакистану з цього приводу. Тому Ісламабад має намір сам звернутися до України та отримати роз'яснення.

"Пакистан підтверджує свою відданість мирному врегулюванню конфлікту в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН", – заявили у МЗС країни.