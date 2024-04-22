Палата представителей США одобрила помощь Украине. Шольц: Надеемся на решение Сената

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется, что Сенат США быстро примет решение о помощи Украине после того, как Палата представителей одобрила соответствующий законопроект 20 апреля. Слова Шольца цитирует издание DW.

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Он назвал "хорошей новостью" тот факт, что Палата представителей США одобрила выделение помощи Украине.

"Мы очень надеемся, что вскоре будет решение Сената, чтобы эта помощь со стороны США была обеспечена на будущее", — акцентировал он.

По словам Шольца, вместе с поддержкой, которую оказывает Украине Европа, это "очень четкое послание" российскому диктатору Владимиру Путину . Канцлер убежден, что Путин не может рассчитывать на то, что ему удастся переждать, поскольку поддержка Украины уменьшается.

"Он не сможет, мы можем надеяться на это сейчас, и в этом смысле это хорошая новость", — добавил он.

18 апреля Шольц заявил , что Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров по НАТО.

20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

одобрила помощь Украине. LIGA.net подробно расписала , что содержит пакет помощи США для Украины. В целом известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

, что содержит пакет помощи США для Украины. В целом известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов. Верхняя палата Конгресса США – Сенат – собирается завершить процесс принятия решения о помощи для Украины (а также Израиля и Тайваня) во вторник, 23 апреля. Байден обещает "немедленно" подписать закон, как только проект одобрят законодатели.